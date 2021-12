Rapper Kid Cudi (37) mag es kuschelig. Anfang Dezember feierte der neue Netflix-Film "Don't Look Up" seine Premiere in New York. Während die anderen Darsteller wie Jennifer Lawrence (31), Leonardo DiCaprio (47) oder auch Meryl Streep (72) allesamt formal und elegant gekleidet kamen, entschied sich der Musiker gegen die Einhaltung der Kleiderordnung. Vor allem mit seinen plüschigen Teddy-Pantoffeln zog Kid Cudi bei dem Event alle Blicke auf sich!

Die extravaganten Schuhe, die an ein süßes Kuscheltier erinnern, ließ der US-Rapper sich so einiges kosten. Knapp 1.600 Euro sind die von einem Teddybär inspirierten Treter der Luxus-Modemarke Vetements wert. Zu seinem bequemen Schuhwerk kombinierte der Schauspieler eine lässige Hose, einen Oversize-Pullover und eine dicke Steppjacke. Ebenfalls auffällig waren seine blau gefärbten Haare.

Bereits in der Vergangenheit sorgte der 37-Jährige auf Veranstaltungen mit seinen außergewöhnlichen Outfits für Aufmerksamkeit. Im November besuchte der Musiker die CFDA Fashion Awards und zeigte sich dabei in einem spitzenbesetzten Hochzeitskleid. Mit seinem Look spaltete Kid Cudi jedoch die Gemüter seiner Fans.

Getty Images Kid Cudis Teddybär-Slipper

Getty Images Kid Cudi, Musiker

Getty Images Kid Cudi, CFDA Fashion Awards 2021

