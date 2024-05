Kommentator sicher: König Charles vertraut Prinz Harry nicht

Dass die Beziehung von Prinz Harry (39) mit seiner königlichen Familie geschädigt ist, scheint offensichtlich. Es kann aber nur darüber spekuliert werden, wie die Mitglieder des britischen Königshauses tatsächlich zueinander stehen. Doch die Experten Großbritanniens sind sich in einem wohl einig: Harry hat das Vertrauen von König Charles (75) verloren. Bei "Good Morning Britain" stellt der Kommentator Andrew Pierce jetzt klar: "Ich habe es einmal gesagt und ich werde es wieder sagen – der König traut seinem Sohn nicht. Harry hat alles offengelegt, alles enthüllt – er traut ihm nicht und William auch nicht, und kein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie wird Harry sehen."

Mit Letzterem bezieht er sich auf die Spekulationen, ob Harry seinem Vater bei seinem Trip nach London einen Besuch abstatten wird. Gerüchte, die die Royal-Fans offenbar leid sind, zu hören, denn Andrews Aussage wird im Netz heiß diskutiert. So verstehen viele X-User nicht, warum nach wie vor ein großer Wirbel um den 39-Jährigen und auch seine Frau Meghan (42) gemacht wird. "Warum zieht ihr Harry und Meghan wahllos mit rein? Sie leben mietfrei in euren Köpfen", meint ein Nutzer irritiert. Wieder andere haben eine einfache Antwort auf die Frage, ob Charles seinen Sohn treffen wird: "Es ist eine tolle Nachricht, dass König Charles sich nicht mit ihm treffen wird. Der Grund ist irrelevant – Charles ist König und Harry zieht nicht länger die Fäden. Ganz einfach!"

Am Dienstag landete Harry in London, um dort den Feierlichkeiten zum Jubiläum der Invictus Games beizuwohnen. Als Highlight erschien er zu einem Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral, wo er von einer ganzen Menge Fans begrüßt wurde. Und die bejubelten ihn größtenteils. Der Royal schien sich darüber zu freuen, denn obwohl er es eilig hatte, die Kirche zu betreten, gab es ein kurzes Winken und ein Lächeln für die Unterstützer. Doch der Besuch auf britischem Boden währte wohl nur kurz: Mittlerweile soll Harry wieder auf dem Weg in die USA zu sein.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Getty Images Prinz Harry vor der St. Paul's Cathedral in London, Mai 2024

