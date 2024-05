Schwangere Hailey Bieber soll bereits im sechsten Monat sein

Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit Details hielten sich die werdenden Eltern bislang zurück – doch TMZ will jetzt mehr wissen. Eine Quelle verrät gegenüber dem Medium, dass das Model bereits im sechsten Monat sei. Demnach müsste Hailey bald ins dritte Trimester kommen und das Baby des Sängers und der Unternehmerin könnte noch in diesem Sommer das Licht der Welt erblicken!

Mit einem niedlichen Post auf Instagram verkündeten die beiden die Babynews. Dabei fällt bereits auf: Hailey hat schon eine niedliche Babykugel! In einem weißen, engen Kleid aus Spitze posiert die 27-Jährige für die Kamera – und damit setzt sie ihre wachsende Körpermitte perfekt in Szene. "Ah! Du wirst eine wundervolle, erstaunliche Mama sein! Oh, Junge! Mach dich bereit. Ich bin so glücklich für euch beide!", kommentierte daraufhin unter anderem Chrissy Teigen (38) freudig.

Nach ihrer Hochzeit 2018 hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, dass Hailey schwanger sein könnte. Im Oktober vergangenen Jahres zeigte sie sich aufgrund der Spekulationen aber noch ziemlich genervt. "Es ist sehr entmutigend, dass ich nicht einfach mal so aufgebläht sein kann, sondern immer gleich schwanger sein muss", wetterte sie in einem Interview mit GQ und betonte dabei: "Wenn der Tag kommt, an dem ich wirklich schwanger bin, werdet ihr, also das Internet, die Letzten sein, die es erfahren."

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Hailey Bieber, Frau von Justin Bieber

