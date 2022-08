"Ich bin versaut": Ulrika Jonsson (55) postet ein sexy Foto

Ulrika Jonsson (55) zeigt nur allzu gerne, was sie hat! Die schwedisch-britische Fernsehmoderatorin machte in den vergangenen Monaten immer wieder mit aufreizenden Schnappschüssen und ihrem Dating-Verhalten auf sich aufmerksam. Beispielsweise lichtete sich die "Celebs Go Dating"-Moderatorin erst vor wenigen Wochen ohne BH ab. Auf diese Postings will sie wohl auch in Zukunft nicht verzichten: Anlässlich ihres 55. Geburtstages teilte Ulrika jetzt erneut ein heißes Bild im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Blondine eine ganze Reihe von Selfies – darunter auch ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie oben ohne im Bett liegt und ihre Oberweite nur mit ihrem Arm verdeckt. Zudem beschrieb sie sich in der Bildunterschrift mit zahlreichen Adjektiven selbst. "Ich bin versaut", betonte sie unter anderem und fügte hinzu: "Ich will lieben und geliebt werden".

Das sind aber nicht die einzigen Attribute, die Ulrika ausmachen. Die 55-Jährige sei nämlich des Weiteren "klug", "lustig", "freundlich", "großzügig", "lebhaft" und "eigensinnig". Allerdings habe sie sich im Laufe ihres Lebens auch verändert. "Ich bin nicht mehr die Person, die ich in meinen 20ern, 30ern oder sogar 40ern war", stellte sie fest.

Anzeige

Getty Images Ulrika Jonsson, September 2021

Anzeige

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson im Juli 2022

Anzeige

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de