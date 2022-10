Ulrika Jonsson kritisiert Heidi und Leni Klums Dessousfotos

Heiß oder verwerflich? Vor wenigen Tagen sorgten Heidi Klum (49) und ihre Tochter Leni (18) für mächtig Aufsehen. Das Mutter-Tochter-Duo posierte für eine Unterwäschemarke nun gemeinsam in Dessous. Doch die sexy Bilder kommen nicht bei allen gut an. Vor allem Ulrika Jonsson (55) scheinen die leicht bekleideten Schnappschüsse des Models mit seinem Nachwuchs negativ aufzustoßen: Die Moderatorin fühle sich beim Anblick der Fotos unbehaglich!

"Heidi reiht sich in eine Reihe von Model- und Promi-Müttern ein, die die strategische Entscheidung getroffen haben, ihre Mädchen zur Schau zu stellen", prangerte die 55-Jährige in ihrer Kolumne bei The Sun an. Die Blondine habe das Gefühl, dass Promi-Töchter zu einer Art Ware geworden seien, die man besitzen muss, um damit hausieren zu gehen. "Es fühlt sich unangenehm an, wie eine Art Werbung", äußerte die Britin kritisch.

Sie selbst würde niemals den Schritt gehen, mit ihren beiden Töchtern halb nackt vor Kameras zu posieren. "Wenn ich sie bitten würde, bei einem Dessous-Fotoshooting neben mir zu posieren oder gar, Gott bewahre, sich mit mir im Partnerlook zu zeigen, würde ich nicht einmal eine Antwort bekommen, sondern nur einen Blick, der 'Nein' sagt", betonte Ulrika.

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum, Models

Getty Images Ulrika Jonsson, September 2021

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson mit ihren vier Kindern

