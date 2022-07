Sexy Selfie: Ulrika Jonsson posiert ohne BH vor dem Spiegel

Ulrika Jonsson (54) zeigt mal wieder, wie stolz sie auf ihren Körper ist! Schon in der Vergangenheit teilte die schwedisch-britische Fernsehmoderatorin hin und wieder freizügige Aufnahmen von sich – erst im vergangenen Monat ahmte sie das Model Kendall Jenner (26) nach und sonnte sich splitterfasernackt auf einer Liege in ihrem Garten. Jetzt versorgte Ulrika ihre Fans mit einem neuen hotten Pic aus ihrem Badezimmer!

Anlässlich ihres Namenstages – eine schwedische Tradition – postete Ulrika in ihrer Instagram-Story ein gewagtes Spiegel-Selfie: Auf der Aufnahme trägt das Model eine schwarze, aufgeknöpfte Bluse, mit der sie ihre nackten Boobies verdeckt. Ihr Gesicht versteckt sie hinter ihrem Handy. Zu dem sexy Pic schrieb die 54-Jährige: "Heute ist mein Namenstag: Heute ist Ulrika. 'Ulrika' bedeutet reiche Erbin" Daraufhin witzelte Ulrika: "Ich warte immer noch..."

Probleme mit nackter Haut hatte die Vierfach-Mama aber noch nie! In ihrer Kolumne für The Sun schrieb Ulrika: "Als gebürtige Schwedin habe ich eine entspannte Einstellung zu Nacktheit. Ich bin mit Eltern aufgewachsen, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit splitterfasernackt waren, vor allem in der Sommerhitze." Für die Moderatorin hat das auch einen ganz einfachen Grund: "Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass die Schweden neun Monate im Jahr in der Kälte verbringen müssen und in mehrere Schichten gehüllt sind", erklärte Ulrika abschließend ironisch.

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson im März 2021

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson im Januar 2022

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson im Oktober 2020

