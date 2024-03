Bettgeflüster: Ulrika Jonsson fährt auf jüngere Männer ab!

Seit der Scheidung von ihrem dritten Ehemann Brian Monet geht Ulrika Jonsson (56) als Single-Lady durchs Leben. Im Interview mit Closer packt die schwedisch-britische Fernsehmoderatorin nun über ihr Liebesleben aus. "Ich muss sagen, dass mein Sexualtrieb für mich nie ein Problem war – niemals!", erzählt die Blondine. Nach ihrer Trennung im Jahr 2019 habe sie mit dem Online-Dating begonnen und vergessen, eine Altersgrenze zu setzen – das brachte sie offensichtlich auf den Geschmack. "Ich dachte: "Oh, hier gibt es viele junge Männer!", verrät Ulrika und fügt hinzu: "Ich liebe die Energie junger Menschen." Im Bett spielt der Altersunterschied laut der ehemaligen Celebrity Big Brother-Teilnehmerin keine Rolle: "Die Energie und Verbindung im Schlafzimmer kann generations- und altersübergreifend sein."

Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb die vierfache Mutter auf jüngere Typen fliegt: "Jüngere Männer sind unkomplizierter und ihr Leben dreht sich um sie selbst", meint Ulrika. Das Daten älterer Männer gestaltet sich schwieriger: "Es ist nicht so, dass Männer in meinem Alter mit Gepäck kommen – ich habe eine ganze Kabine voller Gepäck – aber sie scheinen vielleicht Schwierigkeiten zu haben, die Vergangenheit zu überwinden."

Doch trotz der heißen Dates scheint Ulrika ihren Mr. Right bisher nicht gefunden zu haben. "Um meine Weihnachtsmisere noch zu verschlimmern, bin ich immer noch ein Single Pringle", jammerte sie im Dezember im Gespräch mit Fabulous Magazine und ergänzte: "Ich habe mich noch nie in meinem Leben so weit von der Aussicht auf einen köstlichen Knutscher unter dem Mistelzweig entfernt gefühlt."

ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson, Moderatorin

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson im März 2021

