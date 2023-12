"Single Pringle": Ulrika Jonsson fühlt sich einsamer denn je

Sie gibt einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt. Ulrika Jonsson (56) hat in Sachen Liebe bislang nicht wirklich Glück gehabt. Bereits drei gescheiterte Ehen hat die Moderatorin hinter sich. Im April 2019 verkündete sie zuletzt die Scheidung von ihrem langjährigen Mann Brian Monet – seither gilt die Blondine als Single. In wenigen Tagen steht das Fest der Liebe bevor. Besonders in der Weihnachtszeit fällt Ulrika das Alleinsein schwer.

Im Interview mit Fabulous Magazine schüttet die 56-Jährige ihr Herz aus. "Um meine Weihnachtsmisere noch zu verschlimmern, bin ich immer noch ein Single Pringle", gibt sie preis und fügt hinzu: "Ich habe mich noch nie in meinem Leben so weit von der Aussicht auf einen köstlichen Knutscher unter dem Mistelzweig entfernt gefühlt." Ulrika hätte gerne jemanden, mit dem sie am Weihnachtsmorgen eine heiße Schokolade schlürfen könnte – stattdessen werde die Blondine ihre Feiertage aber nur mit ihren beiden Bulldoggen verbringen.

Dass sich Ulrika seit ihrem Ehe-Aus gelegentlich auf Dating-Apps herumtreibt, ist kein Geheimnis. In einem Interview mit The Sun sprach die vierfache Mutter sogar offen über ihre persönlichen Erfahrungen. "Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber als ich mit einem 18-Jährigen gematcht habe, fühlte ich, dass es einen Schritt zu weit ging", gab sie zu.

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson, Moderatorin

Getty Images TV-Moderatorin Ulrika Jonsson

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson, TV-Bekanntheit

