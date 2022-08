Schauspieler André Eisermann hat seinen Partner geheiratet

Freudige Nachrichten von André Eisermann. Bereits seit 1991 ist der Schauspieler im Filmgeschäft tätig. So stand er bereits für Filme wie "Kaspar Hauser" oder auch Serien wie "Notruf Hafenkante" und "SOKO Stuttgart" vor der Kamera. Aber nicht nur beruflich läuft es für den Schauspieler gut – auch privat hat André sein Glück gefunden. Wie er nun verriet, läuteten bei ihm und seinem Partner Manuel Bortt nun die Hochzeitsglocken.

"Ich wollte das einfach besiegeln", erklärte Andrés frisch angetrauter Ehemann im Interview mit Bunte. "Wir sind in einer anderen Situation als heterosexuelle Paare, die schon immer die Möglichkeit hatten zu heiraten", betonte Manuel. Erst seit Oktober 2017 ist es für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland möglich, vor den Traualtar zu treten.

Sich als homosexuell geoutet hat sich André nie. 2015 verriet der Schauspieler den Grund dafür. "Was muss man tun, um sich zu outen? Es an die große Glocke hängen? Das war nie mein Ding. Außerdem geht es ja keinen was an", äußerte er damals gegenüber B.Z., als er auf seine sexuelle Orientierung angesprochen wurde.

Anzeige

Getty Images André Eisermann, Schauspieler

Anzeige

Getty Images André Eisermann im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images André Eisermann, Schauspieler

Anzeige

Denkt ihr, André wird sich bald noch ausführlicher zu seinem Eheglück äußern? Ganz bestimmt. Nee, das bezweifel ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de