GZSZ-Star Timur Ülker trauert um seinen Familienhund Avani

Timur Ülker (36), bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, durchlebt derzeit eine schmerzhafte Zeit. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Caroline Steinhof musste er in der vergangenen Woche einen schweren Abschied bewältigen: Ihre geliebte Bulldogge Avani ist an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. "Es hat uns viel mehr mitgenommen, als wir dachten. Dieser Trennungsschmerz, den kannten wir so gar nicht", berichtete der Schauspieler gegenüber Bild.

Die Geschichte von Avani ist eine besondere. Vor fünf Jahren wurde die Bulldogge aus einer ungarischen Tötungsstation gerettet und kam mit nur einem sehenden Auge zu Timur, Caro und ihren zwei Kindern. Vor allem zur Tochter Ileya baute Avani eine außergewöhnliche Beziehung auf. Das Mädchen, das fast blind zur Welt kam, fand in der Hündin eine treue Begleiterin. Avani, die schon während Caros Schwangerschaft spürbar Bezug zu Ileya suchte, wurde schnell ein liebevoller Teil der Familie. "Für Caro war es Liebe auf den ersten Blick", erinnerte sich Timur.

Der Abschied von Avani war besonders emotional: Nachdem die Hündin plötzlich an Masse verlor und gleichzeitig ihr Bauch stark anschwoll, brachte ein Ultraschall die niederschmetternde Diagnose. Die Tierärztin riet dem Paar, Avani ihre letzten Tage so schön wie möglich zu machen. Am Ende wurde die Hündin im eigenen Garten friedlich eingeschläfert. Caro wachte in der letzten Nacht an ihrer Seite, bevor sie die Hündin gemeinsam mit der Familie ziehen ließen. "Es war friedvoll, wir haben alle Abschied genommen. Die Kinder waren unglaublich stark", so Timur, der kürzlich selbst mit einem Krankenhausaufenthalt für Besorgnis bei seinen Fans sorgte.

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Familie und der Bulldogge Avani

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker, Oktober 2024

