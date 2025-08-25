"Hör auf": So reagieren Sarah Engels Kinder auf ihren Gesang

Sarah Engels (32) steht im Rampenlicht, doch auch hinter den Kulissen bleibt die Musik ein zentrales Element ihres Lebens. Ihre Kinder Alessio und Solea erleben die Leidenschaft ihrer Mutter hautnah mit – inklusive ehrlicher Feedbackrunden, verrät Sarah im Interview mit RTL. "Mama, hör auf zu singen, es reicht jetzt!" heißt es manchmal von den beiden, wenn die Sängerin zu Hause ihre Stimme erhebt. Doch die Sängerin nimmt es mit Humor. Besonders, wenn die Kinder bei bestimmten Liedern wie dem "Let it go"-Hit aus der "Eiskönigin" plötzlich euphorisch mitsingen. Gerade die dreijährige Solea zeigt sich immer wieder als größter Fan, vor allem wenn Sarah auf der Bühne steht.

Musikalisch schlägt Sarah besonders auf ihrem neuen Album einen abwechslungsreichen Weg ein. Neben deutschen Balladen hat sie auch Songs auf Englisch aufgenommen, eine bewusste Rückkehr zu ihren musikalischen Anfängen bei DSDS im Jahr 2011. Begeistert erzählt sie, dass die Mischung von Sprachen und musikalischen Stilen es ihr ermöglicht, sich ganz individuell auszudrücken. Neben ihrem Ehemann Julian sind es vor allem die Kinder, die sie in ihren kreativen Entscheidungen beeinflussen. Tanzen und singen die Kleinen mit, weiß Sarah, dass sie auf dem richtigen Weg ist.

Abseits der Bühne ist die Sängerin trotz ihres turbulenten Alltags ein echter Familienmensch. Sie beschreibt ihre Familie als ihren "sicheren Hafen" und schätzt die besonderen Momente im Kreise ihrer Liebsten. Zudem ist Sarah auch Geschäftsfrau mit einem Händchen fürs Management. Sie verwaltet mehrere Mietshäuser, eine Aufgabe, die neben den Herausforderungen ihrer Musikkarriere ihre organisatorische Seite fordert. Ihr Leben ist voller Herz und Tatkraft, eine Balance zwischen Scheinwerferlicht und privatem Glück, die sie meisterhaft bewältigt.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea, August 2025

Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024