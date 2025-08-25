"Leichtes Wehengefühl": Lisa Marie Akkaya ist im Krankenhaus

Lisa Marie Akkaya (24) ist in Sorge: Die Geburt von ihrem zweiten Baby könnte früher bevorstehen als bislang angenommen. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Influencerin bei ihrer Community mit dem Verdacht, dass der Kleine bereits auf dem Weg sein könnte: "Ich habe gerade teilweise leichtes Wehengefühl und zweimal starkes Wehengefühl gehabt und musste mich übergeben. Was komisch ist, weil ich mich eigentlich bislang gar nicht richtig übergeben musste in der Schwangerschaft. Mein ganzer Körper zittert auch... wir beobachten das jetzt noch etwas und fahren, wenn es so weitergeht, ins Krankenhaus."

Gesagt, getan: Nur wenig später meldet sich die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit erneut zu Wort – dieses Mal aus dem Krankenhaus. "Aufgrund der Größe und des Gewichts von Xavi wird vermutet, dass ich tatsächlich schon weiter bin als gedacht in der Schwangerschaft, aber man kann es nicht genau sagen. Ich müsste zwischen der 35. und 37. SSW sein", erzählt Lisa ihren Fans und gibt ehrlich zu: "Ich hab irgendwie total Angst, falls es heute so weit ist." Der Grund: In der letzten Zeit fühle sie sich nicht sonderlich fit, weshalb sie sich nicht vorstellen könne, in diesem Zustand "eine Geburt durchzuziehen".

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Lisa bereits mit einem Gesundheitsupdate an ihre Fans gewandt und offenbart, dass sie wegen ihrer anhaltenden Atemnot wieder zu Antibiotika greifen müsse. "Ich war bei meiner Ärztin. Ich muss ab heute wieder Antibiotika nehmen, wegen meiner Lunge", schilderte die Influencerin damals in ihrer Instagram-Story. Die Beschwerden bereiteten ihr vor allem durch den starken Husten zunehmend Sorgen. "Vor allem durch den starken Husten bekomme ich schon Schmerzen im Bauch", gab Lisa ehrlich zu. Doch damit nicht genug: Schon in den Wochen zuvor hatte die Social-Media-Bekanntheit mit schweren Rückenschmerzen zu kämpfen, die sogar den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall aufwarfen. Eine genaue Untersuchung war, wie sie erklärte, während der Schwangerschaft nur schwer möglich. "Ich weiß nicht, wie ich bis zur Geburt so leben soll... Alleine nachts ist es die Hölle", klagte Lisa ihren Followern.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin