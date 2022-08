Von Mutter gezwungen: Michael Brandners Stiefpapa schlug ihn

Michael Brandner hat sein Leben jetzt in seinem Roman "Kerl aus Koks" verewigt. Der Schauspieler spielte beispielsweise in "Monuments Men" schon an der Seite von George Clooney (61) und ist seit 2011 in der Fernsehserie "Hubert ohne Staller" zu sehen. In seinem Buch spricht er unter anderem auch von Erlebnissen aus seiner Kindheit. Ein Erlebnis war für Michael besonders prägend: Nach einer Auseinandersetzung habe seine Mutter seinen Stiefvater gezwungen, ihn zu schlagen.

In einem Interview mit Bild erzählte Michael, seine Mutter sei ausgerastet, nachdem er Geld aus dem Familien-Sparschwein geklaut und seinen Freunden eine Runde Eis spendiert hatte. Nicht nur sei in diesem Moment aus ihr herausgeplatzt, dass sein Vater nicht sein richtiger Vater sei, sondern sie habe diesen auch gezwungen, ihn zu schlagen. "Das war für mich das Allerschlimmste. Er, der niemals die Hand gegen mich erhoben hätte, musste mich mit seinem Gürtel schlagen. Sie war so außer sich vor Wut, dass sie das von ihm eingefordert hatte. Die Schläge waren für mich dabei nicht einmal das Schmerzhafteste. Sondern, dass mein Vater zur Gewalt gegen mich gezwungen wurde und sich nicht wehren konnte", schilderte der 70-Jährige das Erlebte.

Zu seinem Stiefvater habe er eigentlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Über die Situation habe er später nie mit ihm gesprochen. "Aber ein paar Tage später, als der Rauch verzogen war, umarmte er mich und hielt mich ganz lange fest", verriet Michael. Seinen leiblichen Vater habe er nie getroffen und lange geglaubt, er sei tot, bis er einen Brief vom Amtsgericht bekommen hätte, der ihn dann tatsächlich als verstorben meldete.

Getty Images Michael Brandner im Oktober 2017 in Köln

Getty Images Michael Brandner, Katharina Müller-Elmau und Christian Tamnitz im November 2021 in München

Getty Images Michael Brandner und Karin Brandner im Juli 2018 in München

