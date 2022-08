Gelüste & Co.: Laura Maria Rypa gibt Schwangerschaftsupdate

Laura Maria Rypa (26) ist voll im Babyfieber! Vor wenigen Tagen ließ sie im Netz die Bombe platzen: Sie erwartet zusammen mit ihrem On-off-Freund Pietro Lombardi (30) ein Kind. Eine extrem aufregende Zeit für die Influencerin und den Sänger, bei der sie ihre Community natürlich bei jedem Schritt mitnehmen möchten. Jetzt sprach Laura Maria offen darüber, wie sie sich in ihrer ersten Schwangerschaft fühlt!

In einem Livestream auf Instagram beantworteten die beiden fleißig Fragen rund ums Baby und offenbarten auch, dass es Laura aktuell gar nicht so gut geht. "Wenn ich mich mit vorher vergleiche, ich war viel aktiver und fitter. Die Übelkeit ist wirklich das Schlimmste – ich hoffe, das hört bald auf", berichtete sie. Doch auch mit Müdigkeit hat die 26-Jährige zu kämpfen: Laut Pietro schlafe seine Liebste aktuell gefühlt 15 Stunden am Tag – und wenn nicht, lässt sie sich von ihm verwöhnen. "Mein Job momentan ist einfach nur massieren."

Außer ihrem ständigen Harndrang in der Nacht hat Laura aber noch weitere klassische Schwangerschaftsbegleiterscheinungen. "Ich liebe Wackelpudding! Und Zwieback mit Kokosraspeln drauf, die esse ich jeden Tag", erzählte sie über ihre Gelüste. Allerdings habe die leidenschaftliche Gym-Besucherin auch vorher schon immer sehr viel gegessen.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

