Schwangere Laura Maria Rypa übergibt sich fünf Mal am Tag!

Laura Maria Rypa (26) hat mit diesem Schwangerschaftswehwehchen zu kämpfen! Die Influencerin und der Sänger Pietro Lombardi (30) haben eine turbulente Beziehung hinter sich. Doch nach einigen On-off-Phasen haben sie dieses Jahr wieder zusammengefunden. Nach dem Liebes-Outing folgte auch schon der nächste Hammer: Die Turteltauben erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt gab die Beauty ein ganz ehrliches Baby-Update: Laura ist ständig übel!

"Pietro und ich waren jetzt gerade beim Frauenarzt zur Untersuchung und das Erste, was ich machen konnte, ist in eine Rewe-Tüte zu kotzen", meldete sie sich bei ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Die Übelkeit sei "richtig schlimm" bei Laura, fügte sie hinzu. Das konnte der Vater ihres Kindes bestätigen. Pietro verriet nämlich, wie oft sie sich übergeben würde: "Seit über drei Monaten, jeden Tag fünfmal."

Trotzdem scheint ihre Vorfreude alles zu übertönen. So teilte Pietro sogar schon einen Clip von dem Babybäuchlein seiner Freundin und schrieb dazu: "Ich werde euch immer beschützen." Für den "Cinderella"-Interpreten ist es der zweite Nachwuchs. Mit seiner Ex Sarah Engels (29) hat er einen Sohn – den kleinen Alessio Lombardi (7).

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Juli 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de