Wie haben sich Pietro Lombardi und Laura kennengelernt?

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) schweben auf Wolke sieben! Der Musiker und die Influencerin erwarten im Moment sogar zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Aber wie nahm die Liebesgeschichte des Paares eigentlich ihren Lauf? In ihrem Podcast "Laura und Pietro – on off" verriet Pietro jetzt, dass sie sich beim Dreh seines Musikvideos zur Single "Cinderella" auf Mallorca zum ersten Mal trafen. "Er wollte mich eigentlich gar nicht für sein Musikvideo. Kommen wir auf den Punkt: Er wollte mich sehen", betonte Laura...

