Tragisch: Whigfields Baby verstarb drei Tage nach Entbindung

Whigfield (52) blickt auf eine traurige Zeit in ihrem Leben zurück. In den 90er-Jahren begeisterte die gebürtige Dänin zahlreiche Eurodance-Fans mit Songs wie "Saturday Night", "Another Day" oder "Sexy Eyes". 1994 und 1995 durfte sich die Sängerin sogar über einen bronzenen Bravo-Otto freuen. Doch statt von ihrer allzeitfröhlichen Seite zeigte sich die Musikerin nun verletzlich. Whigfield sprach zum ersten Mal darüber, dass sie vor 22 Jahren ein Kind verloren hatte.

In einem Interview mit Daily Mail blickte die 52-Jährige jetzt auf den schweren Schicksalsschlag Anfang des neuen Jahrtausends zurück. "Im Jahr 2000 bekam ich eine Tochter, aber sie kam schon im siebten Monat zur Welt und hat nicht überlebt – sie hat nur drei Tage gelebt", erzählte Sannie Charlotte Carlson, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt. Das traumatische Erlebnis habe zudem dazu geführt, dass Whigfield keine weiteren Kinder mehr haben wollte.

"Nein, ich würde nicht adoptieren oder eine künstliche Befruchtung vornehmen lassen", versicherte die 52-Jährige. Stattdessen habe sie damals angefangen, sich Hunde zuzulegen und sei mit dieser Entscheidung immer noch recht zufrieden. "Heute bin ich froh, dass ich keine Kinder habe, weil ich meine Nichte sehe – und sie macht so viel Arbeit", gestand Whigfield offen und ehrlich.

Anzeige

Stephan Wallocha Whigfield im Juni 2022

Anzeige

Instagram / sanniepop Sannie Charlotte Carlson alias Whigfield im Juli 2020

Anzeige

Instagram / whigfield Whigfield im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de