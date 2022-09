Für Übergewicht berühmt: TikToker Idan Ohayon stirbt mit 28

Traurige Nachrichten für die Fans von Idan Ohayon. Wegen seiner kurzen Clips, in denen er sich über sein Übergewicht lustig machte, erlangte der TikToker an Berühmtheit. Sowohl auf Instagram, YouTube und auch TikTok unterhielt der Social-Media-Star seine zahlreichen Fans mit Beiträgen über seine Liebe zum Essen. Doch in Zukunft müssen die Follower der Netz-Bekanntheit auf den lustigen Content von Idan verzichten: Der gebürtige Israeli ist gestorben.

Wie The Sun berichtete, verstarb der Influencer vergangene Nacht im Alter von nur 28 Jahren. Zum Zeitpunkt seines Todes habe sich der TikToker in einem Krankenhaus in Ashkelon, in Israel befunden. Nach Angaben seiner Familie sei die Ursache für seinen Tod gesundheitliche Probleme gewesen sein. Zudem gaben sie bekannt, dass Idan noch heute in Kiryat Gat beerdigt werden soll.

Unter seinem letzten TikTok-Video zeigen sich die Fans des 28-Jährigen ergriffen von den traurigen Neuigkeiten. In den Kommentaren bringen sie ihre Trauer zum Ausdruck: "Ich kann es nicht glauben. Er bleibt unvergessen", ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.

