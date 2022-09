Heute Abend: Besonderer Gottesdienst für die Queen im TV

Eine ganze Nation trauert. Am Donnerstagabend verkündete der Palast die traurigen Neuigkeiten, dass Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen sei. Zuvor hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und trat immer weniger in der Öffentlichkeit auf. Nun herrscht ein Ausnahmezustand im Vereinigten Königreich und eine Phase der Trauer beginnt. Anlässlich dessen findet heute ein Gottesdienst in Andenken an die Queen statt.

Wie The Sun berichtet, soll der besondere Gottesdienst in der St. Paul's Kathedrale in London abgehalten werden, um Raum zum Gebet und zum Nachdenken zu geben. Die BBC wird das Ganze live übertragen – neben den Millionen von Zuschauern, die vor den TV-Bildschirmen erwartet werden, werden auch etwa 2.000 Menschen vor Ort anwesend sein. Darunter unter anderem die neue Premierministerin Liz Truss (47), die eine Lesung halten soll.

Auch König Charles könnte dort anwesend sein – er wird heue Abend nämlich seine erste Rede nach dem Tod seiner Mutter abhalten. Diese wird mutmaßlich auch während des Gottesdienstes gezeigt. Dabei wird er sich an die Nation wenden und seine Hingabe zum Dienste des Landes verdeutlichen. Um 18 Uhr Ortszeit soll der Gottesdienst abgehalten werden.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de