Neuer Look: Kim Kardashian hat jetzt gebleichte Augenbrauen

Ist sie das wirklich? Kim Kardashian (41) schockt mit einem neuen Look ihre 329 Millionen Instagram-Follower. Die Unternehmerin ist ein echtes Style-Chameleon und überrascht fast täglich mit neuen Trends. Vor einigen Monaten erst tauschte die 41-Jährige ihre schwarze Haarpracht gegen eine platinblonde Mähne. Das hat ihr aber offenbar nicht gereicht: Kim hat sich jetzt sogar die Augenbrauen weiß gebleicht und ist kaum wiederzuerkennen!

Bei dem Fotoshooting zu einem Interview in dem Magazin Interview, das unter dem Motto "American Dream" stand, sieht man die Milliardärin in einem Suspensorium – ein Hodenschutz für Männer – von hinten fotografiert. Auf dem Bild ist zwar ihr berühmtes Hinterteil im Vordergrund, viel auffälliger sind allerdings ihre frisch gebleichten, weißen Augenbrauen. Ihre Follower sehen ihren neuen Look zwiegespalten. Unter vielen Herz-Emojis, Flammen und Komplimenten wie "Heiß!" finden sich auch Kommentare von Fans, die die neuen Brauen offenbar nicht mögen: "Unangenehm", oder "Was passiert hier?" schreiben einige. Andere vergleichen Kim mit Prominenten wie Lady Gaga (36) und Jeffree Starr (36).

Kim selbst fühlt sich mit ihren neuen Augenbrauen aber pudelwohl und ist richtig glücklich mit den neu veröffentlichten Bildern. Im Magazin People erzählt sie, dass sie bei dem Fotoshoot ihre eigene Vision umgesetzt wurde, bei welcher sie den Rat ihres Teams bewusst ignorierte: "Ich liefere am Besten ab, wenn ich mein Team ignoriere und einfach mache, was ich will."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

