Tod der Queen: Was passiert mit Banknoten mit ihrem Gesicht?

Was wird nun aus dem britischen Geld? Am Donnerstag machten traurige Nachrichten die Runde: Queen Elizabeth II. (✝96) ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Jetzt wird ihr Sohn, Prinz Charles (73), den Thron besteigen. Aber nicht nur auf das britische Königsoberhaupt hat ihr Tod Auswirkungen. Das Gesicht der Queen war traditionell auch auf den Banknoten und Münzen. Was wird mit diesem Geld passieren?

Sobald Charles den Thron besteigt, muss das Design aktualisiert werden. Dies geschah auch beim Tod des Vaters der Queen, des ehemaligen Königs von England, George VI. Die derzeit im Umlauf befindlichen Münzen werden aus dem Verkehr gezogen und durch ein neues Motiv ersetzt, das das neue Staatsoberhaupt darstellt. Alle Münzen und Scheine, die aktuell im Umlauf sind, werden noch eine Weile gesetzliches Zahlungsmittel sein.



In den letzten 70 Jahren war auf allen Währungen Königin Elisabeth II. abgebildet. Die Königin regierte seit 1952, sodass die meisten Briten nur ihr Gesicht auf Münzen, Geldscheinen und mehr in ihrem Portemonnaie hatten. Das jüngste Bild der Königin auf Münzen ist das fünfte Porträt, das von Jody Clark entworfen wurde. Es wurde 2015 herausgegeben und zeigt die Königin im Seitenprofil mit einer Krone und Ohrringen.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles, britischer Thronfolger

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum in London

