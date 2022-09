70 Jahre auf dem Thron: Queen Elizabeth II. ist gestorben

Die Welt trauert um Queen Elizabeth II. (✝96). Noch vor wenigen Stunden gab der Palast bekannt, dass sich der Gesundheitszustand der Monarchin verschlechtert hat. Die Ärzte seien sehr besorgt gewesen, weshalb sie unter Beobachtung stand. Nur kurz darauf reiste die royale Familie nach Schottland zum Schloss Balmoral, wo die britische Königin ihren Sommerurlaub verbracht hat. Nun gibt es traurige Gewissheit: Das Könighaus teilte den Tod von Queen Elizabeth II. mit.

Wie der Buckingham Palace in einem Statement bekannt gab, ist die 96-Jährige auf ihrem Anwesen auf Balmoral verstorben. Im Kreise ihrer Familie soll die britische Monarchin friedlich davon geschieden sein. "Die Queen ist am heutigen Nachmittag friedlich auf Balmoral gestorben", ist in der Mitteilung des Palast zu lesen. "Der König und die Königsgemahlin werden heute auf Schloss Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren", heißt es weiter.

Insgesamt 70 Jahre war die britische Königin auf dem Thron. Erst im Juni feierte sie gemeinsam mit ihrer Familie ihr Thronjubiläum. Mit ihrem Ableben wird nun ihr ältester Sohn, Prinz Charles (73) in den kommenden Tagen zum König von England ernannt.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum in London

