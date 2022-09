Zu Ehren von Queen Elizabeth II.: 96 Salutschüsse abgefeuert

Die Gesten zu Ehren von Queen Elizabeth II. (✝96) nehmen nicht ab! Das jahrzehntelange Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs starb gestern Nachmittag auf Schloss Balmoral in Schottland. Schon am Abend zeigten viele Royal-Fans ihre Anteilnahme und legten Blumen unter anderem vor dem Buckingham Palace ab. Jetzt ehrte auch das britische Militär die verstorbene Regentin: In vielen Städten im gesamten Land wurden Salutschüsse abgegeben.

Wie die BBC berichtete, wurden ab 14 Uhr an mehr als zwölf verschiedenen Orten im ganzen Königreich Salutschüsse abgefeuert. Dabei steht je ein Schuss stellvertretend für ein Lebensjahr der Queen. An allen Orten zusammengenommen wurden also 96 Patronen gezündet. Die Kanonen waren unter anderem in den Hauptstädten der vier Landesteile London, Cardiff, Edinburgh und Belfast sowie in Plymouth, Stonehenge, Gibraltar und der Ärmelkanalinsel Jersey positioniert.

Kurz zuvor hatten zahlreiche Kirchen und Kathedralen im ganzen Land an den Tod der Queen erinnert: Überall erklangen die Glocken der sakralen Gebäude und riefen zum Gedenken auf. In London war dabei etwa die monumentale Westminster Abbey zu hören.

Queen Elizabeth II. im Oktober 2010 auf Schloss Windsor

Salutschüsse für Queen Elizabeth II. in Edinburgh

Queen Elizabeth II. im Juli 2022

