Nach Tod: So lange wird um Queen Elizabeth II. getrauert

Ganz Großbritannien und die Welt nimmt Abschied von Queen Elizabeth II. (✝96)! Am Donnerstag ist die Monarchin im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Anwesen verstorben. Beinahe die gesamte Royal-Family ist nach Balmoral Castle gefahren, um sich von ihrer Mutter oder Großmutter zu verabschieden. Doch auch das britische Volk bekommt zum Trauern und Verabschieden genügend Zeit: Rund zehn Tage herrscht in Großbritannien Staatstrauer!

Wie mehrere Quellen berichten, wie unter anderem Independent, dauert die Trauerphase ab dem morgigen Freitag zehn Tage an. In dieser Zeit werden in ganz Großbritannien die Fahnen auf halbmast gesenkt und in den britischen Botschaften in aller Welt werden Kondolenzbücher ausgelegt. Später wird erwartet, dass der Sarg der Königin drei Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt wird, bevor sie in der Westminster Abbey an Tag zehn im Zentrum Londons ein Staatsbegräbnis erhält.

Doch wie geht es so kurz nach ihrem Tod jetzt weiter? Derzeit werde der Leichnam der Queen nach Holyroodhouse – ein Schloss der Royals in Schottland – überführt, wovon aus es weiter in die St. Giles Kathedrale in Edinburgh gehen werde. Zu einem späteren Zeitpunkt werde die Königin in einem Sarg per Zug nach London für das Staatsbegräbnis überführt.

