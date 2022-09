Viel Stress im Job: So findet Marcel Ostertag privat Ruhe

Wie bekommt Marcel Ostertag Beruf und Privatleben unter einen Hut? Für den Designer läuft es in der Modewelt seit Jahren richtig gut. Aktuell wird seine Kollektion auf der Berlin Fashion Week präsentiert. Auch auf Fashion Weeks in London und Peking hat er sich in der Vergangenheit einen Namen machen können, arbeitete mit internationalen Labels wie Burberry oder Dunhill zusammen. Man könnte meinen, Modeschöpfer wie Marcel kennen kein Privatleben. Er klärt auf, ob es in der Realität das Wort "Freizeit" für ihn gibt und wie er diese gestaltet!

Wenn der 43-Jährige die Arbeit mal liegen lässt und Kraft tanken muss von seinem stressigen Alltag, genießt Marcel seine freien Tage in vollen Zügen, ganz unspektakulär und am liebsten mit seinen Liebsten. Er offenbart Promiflash im Rahmen der Berliner Fashionweek: “Mein Ehemann, auf alle Fälle. Der gibt schon ein sehr, sehr starkes Fundament. Meine Family und auch unser Bauernhof." Der gebürtige Berchtesgardener ist dann am liebsten in der Heimat: "Da laden wir unsere Batterien auf", erzählt er.

Auch Reisen helfen dem Designer, sich von seinem stressigen Arbeitsalltag abzulenken. Er erzählt: "Zwischen den Saisons machen wir auch immer eine Reise, wo wir dann Inspirationen sammeln und das tut einfach so gut." Am liebsten fliegt Marcel nach Portugal. Ende September geht es für ihn und seinem Ehegatten dort hin, um danach wieder voll funktionsfähig bei der Arbeit sein zu können.

Getty Images Marcel Ostertag bei der Berlin Fashion Week im September 2021

Instagram / marcelostertag Marcel Ostertag, Designer

Getty Images Marcel Ostertag, Designer

