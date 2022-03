Lieselotte Reznicek bewegte Marcel Ostertag emotional. Auf der Fashion Week in Berlin lernten sich die Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Designer kennen. Der Grund: Der Modeschöpfer engagierte die 66-Jährige für seine Runway-Show. Das angehende Model empfand es als Ehre, für den bekannten Designer laufen zu dürfen. Doch warum fiel Marcels Wahl gerade auf sie? Im Promiflash-Interview erzählte Marcel: Lieselotte hat ihn emotional einfach abgeholt!

"Topmodel ist so emotional wie noch nie. Mein Mann ist auch ein Riesenfan und wir hatten zum ersten Mal Pipi in den Augen", gab Marcel im Interview mit Promiflash auf der Fashion Week in Berlin preis. Die Tränen kamen ihm, "als Lieselotte diesen Moment hatte, in dem sie es nicht fassen konnte, wie lieb alle zueinander sind". Der Kreativkopf will vermitteln, dass Mode nicht nur Bekleidung ist, sondern auch Kultur widerspiegelt und Gefühle wecken kann. Deswegen freue er sich, dass die Laufstege auch für Models außerhalb der Norm geöffnet werden, damit sich Menschen mehr mit ihnen identifizieren können.

"Lieselotte läuft heute mit, weil sie so quirlig ist und uns emotional so abgeholt hat – das ist auch der Spirit der Kollektion", meinte Marcel. Genau daher passe das Best-Ager-Model perfekt in seine "Love Child"-Kollektion. "Es ist das Kind der Liebe. Mein Mann und ich packen da sehr viele Emotionen rein", berichtete der gebürtige Berchtesgadener. "Klar haben wir auch unsere High-Fashion-Models dabei, die ihren Walk durchziehen, aber zwischendurch darf mal was Emphatisches passieren", merkte Marcel gegenüber Promiflash an.

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Mercedes-Benz Fashion Week bei einer Runway-Show von Marcel Ostertag

Getty Images Marcel Ostertag bei seiner Fashion Show im Januar 2020

Instagram / lieselotte.gntm2022.official Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

