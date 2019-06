Die Fans von Ed Sheeran (28) dürften sich auf sein sechstes Album freuen. Das neuste Werk des weltberühmten Singer-Songwriters soll am 12. Juli erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack auf die Platte gab es bereits: Die beiden Songs "I Don't Care" und "Cross Me" sind bereits große Erfolge, unter anderem wegen der hochkarätigen Kollaborationen mit Justin Bieber (25), Chance the Rapper (26) oder PnB Rock. Doch damit nicht genug: Eds neues Album strotzt nur so vor spannenden Features.

In einer Pressemitteilung von Warner Music wurde nun deutlich, womit und vor allem mit wem "No. 6 Collaborations Project", so der Albumtitel, aufwartet. Die Track-Liste liest sich wie eine Aufzählung aktueller Branchengrößen: DJ Khaled (43), Camila Cabello (22), Cardi B (26), Stormzy (25), Eminem (46), 50 Cent (43), Meek Mill (32) und Travis Scott (28) sind nur acht von insgesamt 22 Musikern, die zusammen mit dem Rotschopf ins Studio gegangen sind. Ob die Lieder genauso einschlagen werden wie die bisherigen Auskopplungen, bleibt abzuwarten.

So oder so ist für den 28-Jährigen mit der Produktion dieses Hörerlebnisses ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. "Ob ich ihnen seit Anbeginn ihrer Karriere gefolgt bin oder ihre Alben auf Repeat hatte: Es sind Künstler, die mich inspirieren und die jedem Track das gewisse Etwas verleihen", kommentiert er in dem Statement der Plattenfirma.

Auf diese Songs dürfen sich die Ed Sheeran-Fans freuen:

"Beautiful People" feat. Khalid

"South of the Border" feat. Camila Cabello & Cardi B

"Cross Me" feat. Chance the Rapper and PnB Rock

"Take Me Back to London" feat. Stormzy

"Best Part of Me" feat. Yebba

"I Don’t Care" with Justin Bieber

"Antisocial" with Travis Scott

"Remember the Name" feat. Eminem & 50 Cent

"Feels" feat. Young Thug & J Hus

"Put It All on Me" feat. Ella Mai

"Nothing on You" feat. Paulo Londra & Dave

"I Don’t Want Your Money" feat. H.E.R

"1000 Nights" feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie

"Way to Break My Heart" feat. Skrillex

"Blow" with Bruno Mars & Chris Stapleton

