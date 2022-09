Fans können bei Queen Elizabeths Wachsfigur Abschied nehmen

Die Trauer um Queen Elizabeth II. (✝96) ist groß! In der vergangenen Woche gingen tragische Nachrichten um die Welt: Die britische Königin ist nach 70 Jahren Regentschaft verstorben. Im Anschluss hat der Trauerzug für die einstige Monarchin begonnen, weshalb viele Menschen auf die Straße gehen, um ihr zu gedenken und sie in Ehren zu halten. Nun können die trauernden Fans auch bei einer Wachsfigur der Queen Abschied nehmen.

In der Stadt Blackpool, die im nördlichen Teil von England liegt, können die Bewunderer der einstigen britischen Königin jetzt Abschied von ihr nehmen: In dem Madame-Tussauds-Museum steht nun die Wachsfigur der Monarchin! Das Abbild sitzt dabei auf einem prunkvollen rot-goldenen Stuhl und trägt einen rosafarbenen Zweiteiler, bestehend aus Jackett und Rock. Der Blick der Figur ähnelt der echten Queen – ebenso die aufrechte und königliche Haltung. Für die Umgebung der Wachsfigur wurde ein Zimmer nachgestellt, das einem Raum im königlichen Palast gleicht. Die britischen Flaggen, die im Hintergrund in einer nachgestellten Fensterscheibe zu sehen sind, durften bei der Inszenierung natürlich nicht fehlen.

Elizabeths Sohn, König Charles III. (73), befindet sich gerade mit seiner Frau Camilla (75) auf dem Trauerzug. Vor wenigen Stunden landete das Königspaar in Belfast und wurde dort in Empfang genommen. Vor dem Hillsborough Castle schüttelten die beiden sogar einigen trauernden Fans die Hand.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2022 in England

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2022 in Belfast

Anzeige

Wie findet ihr es, dass es nun eine Wachsfigur von der Queen gibt? Ich finde das eine schöne Idee! Mir gefällt das nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de