König Charles und Camilla schütteln die Hände der Trauernden

König Charles III. (73) und Königsgemahlin Camilla (75) trauern mit ihrem Volk. Seit der vergangenen Woche befindet sich Großbritannien im Ausnahmezustand: Nach 70 Jahren Amtszeit verstarb Queen Elizabeth II. (✝96). Damit ist Charles nun der neue König und kommt im Sinne des royalen Trauerzugs seinen neuen Pflichten nach. Nun wurde das Königspaar Charles und Camilla dabei gesichtet, wie es den Menschen vor Hillsborough Castle in Nordirland die Hände schüttelte.

Im Zuge der Trauertour um die einstige britische Monarchin reisten der König und seine Frau nun nach Belfast. Dort wurden sie erst am Flugplatz in Empfang genommen, wobei Camilla von Kindern dankbar einen Blumenstrauß annahm. Danach ging es zur Hillsborough Castle, wo eine große Menschenmasse schon auf sie wartete: Einige schrien Charles sogar "God save the King" zu, während er und Camilla den trauernden Leuten herzlich die Hände schüttelten und mit ihnen redeten.

Auf ihrem Trauerzug werden die beiden womöglich noch weiteren Menschen die Hand geben: Als Zeichen des Respekts vor Queen Elizabeth besichtigte das Königspaar später das Blumenmeer am Hillsborough Castle. Danach werden die beiden noch durch Wellington Place, Donegall Square North, Chichester Street und Victoria Street fahren, die allesamt in der nordirischen Hauptstadt liegen.

Anzeige

Getty Images König Charles III. am Flughafen Belfast, September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2022 am Flughafen in Belfast, Nordirland

Anzeige

Getty Images König Charles III. und seine Camilla im September 2022 in Belfast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de