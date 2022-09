Emily Ratajkowski über das Geheimnis weiblicher Sexualität

Emily Ratajkowski (31) denkt über ihre Sexualität nach. Vor rund zwei Wochen reichte das Model die Scheidung von seinem Mann Sebastian Bear-McClard (35) ein. Die Schauspielerin heiratete den Filmproduzenten im Jahr 2018. Während ihrer Ehe soll Sebastian seine Frau betrogen haben. Im Netz teilt die Beauty seitdem ihre Gedanken zu unterschiedlichen Themen. Jetzt spricht Emily darüber, warum Frauen mehr Spaß beim Sex haben, wenn sie dabei an sich selbst denken.

Auf TikTok teilte Emily ein Video einer Psychotherapeutin, die davon spricht, dass Frauen an sich selbst denken und sich selbst mögen müssen, um Spaß im Bett zu haben – das sei das Geheimnis weiblicher Sexualität. "Das ist so wahr, und das liegt daran, dass Frauen den männlichen Blick so sehr verinnerlicht haben, dass wir beim Sex darüber nachdenken, wie heiß wir sind oder nicht", meinte die 31-Jährige dazu.

"Es ist irgendwie verrückt, dass Frauen so sehr daran gewöhnt sind, Frauen sexualisiert zu sehen und sich selbst zu sexualisieren, dass wir daran denken, beim Sex sexualisiert zu werden", ärgerte sich Emily. Einige ihrer weiblichen Follower stimmten der Mutter zu, dass sie beim Sex das Vergnügen des Mannes in den Vordergrund stellen, anstatt "das zu tun, was sich für uns am besten anfühlt". Ob Emily damit auch auf ihr einstiges Liebesleben mit Sebastian anspielte, ist allerdings unklar.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

