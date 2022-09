Hat Emily Ratajkowski nach ihrer Trennung etwa einen Neuen?

Schwebt Emily Ratajkowski (31) etwa wieder auf Wolke sieben? Das Model und Sebastian Bear-McClard (35) gaben sich vor vier Jahren das Jawort. 2021 erblickte dann ihr gemeinsamer Sohn Sylvester Apollo (1) das Licht der Welt. Doch Mitte Juli machten Gerüchte die Runde, dass sich die Eltern voneinander getrennt haben sollen. Auch wenn sie das Liebes-Aus bisher noch nicht offiziell bestätigt haben, gibt es mittlerweile so einige Hinweise. Nun wurde Emily sogar mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet.

Am vergangenen Sonntag war die Beauty auf einem Konzert von Bad Bunny (28) im Yankee-Stadion. Für den Anlass wählte die 31-Jährige einen sexy Look, wie Instagram-Bilder zeigen: Sie trug einen kurzen braunen Minirock sowie einen orange-beige gestreiften Body mit tiefem Ausschnitt. In diesem Outfit wurde sie laut RadarOnline von einigen Zuschauern dabei beobachtet, wie sie mit dem DJ Diplo anbandelte. Offenbar habe das Model auch nicht versucht, die Flirterei mit dem Musiker zu verbergen.

Kurz vor dieser Turtelei präsentierte Emily ihre vermutlich neue Wohnung. Demnach ist sie wohl aus dem gemeinsamen Heim mit Sebastian ausgezogen und lebt nun in ihrem Single-Apartment. Das zeigen mehrere Aufnahmen auf Instagram von ihren womöglich neuen vier Wänden. Doch bedeutet dieser Umzug auch, dass die Brünette schon bereit ist, einen neuen Mann zu daten?

Getty Images Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard, 2019

Getty Images DJ Diplo bei der amfAR Gala 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

