Rennfahrerin Toni Breidinger wird Victoria's-Secret-Model!

Ein ganz besonderes Talent ergänzt ab sofort die Riege der Victoria's-Secret-Models! Die legendäre Lingerie-Marke macht gerade einen groß angekündigten Image-Wechsel durch: Ab sofort werden nicht mehr die perfekten schlanken Supermodels die Brand repräsentieren, sondern Frauen mit allen möglichen Konfektionsgrößen und Eigenschaften. Kurzum: Victoria's Secret will diverser werden. Deshalb können die Fans sich nun über diesen Neuzugang freuen: Rennfahrerin Toni Breidinger (23) versucht sich jetzt auch als Unterwäschemodel!

Sie ist die erste weibliche Fahrerin in der Geschichte des United States Auto Club, die mit nur 19 Jahren am meisten gewonnen hat – und nun erobert sie auch noch Victoria's Secret! Das verkündete der Adrenalin-Junkie auf Instagram: "Mein jüngeres Ich weint gerade. Beim Aufwachsen hatte ich große Probleme mit meinem Körper und meinem Selbstwertgefühl. Doch im letzten Jahr habe ich mich darauf fokussiert, meine mentale Gesundheit über mein Äußeres zu stellen", begann Toni. "Jetzt kann ich stolz bekannt geben, dass ich die Ehre habe, Teil der Victoria's-Secret-Familie zu sein. Danke, dass ihr mich selbstbewusst in meiner Haut fühlen lasst", schwärmte die 23-Jährige. Dazu veröffentlichte sie auch schon zwei süße Selfies im BH.

Auch Sofía Jirau darf sich seit Februar stolz ein Victoria's-Secret-Model nennen – als erste mit Downsyndrom. "Früher habe ich davon geträumt. Dann habe ich dafür gearbeitet und heute ist mein Traum wahr geworden", freute sich die Influencerin Anfang des Jahres.

