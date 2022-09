Intime Fotos: Was geht bei diesen "Selling the OC"-Stars?

Nanu – was läuft denn da zwischen Tyler Stanaland und seiner TV-Kollegin? Vor wenigen Tagen machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der "Selling the OC"-Star und seine Ehefrau Brittany Snow (36) wollen in Zukunft getrennte Wege gehen. Das bestätigte das Ex-Paar in einem emotionalen Statement via Social Media. Den Grund für ihr Liebes-Aus behielten die beiden für sich. Bandelt Tyler nun mit Co-Star Alex Hall an?

Tyler und Alex scheinen aktuell ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen – vor allem, seitdem die Trennung des Immobilienmaklers bekannt wurde. Denn genau an dem Tag, an dem das Liebes-Aus des Reality-TV-Darstellers an die Öffentlichkeit kam, genoss der 33-Jährige ein gemütliches Dinner mit einigen seiner TV-Kollegen – und kam dabei besonders Alex verdächtig nahe! Wie TMZ berichtete, sollen Tyler und Alex im Laufe des Abends immer wieder Berührungen und Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Das kann man auch auf einer Aufnahme erkennen, auf der der frischgebackene Single sogar an Alex schnüffelt.

Nur wenige Augenblicke bevor die Bilder entstanden, erklärten Tyler und Brittany jeweils in einem Instagram-Post. "Nach langer Überlegung haben Tyler und ich die schwierige Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Diese Entscheidung wurde in Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander getroffen", schrieb die Pitch Perfect-Darstellerin zu einem Bild des einstigen Liebespaares.

Instagram/brittanysnow Brittany Snow und Tyler Stanaland, Januar 2020

Instagram / alexhall_o.c Alex Hall im November 2021

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland bei den 71. Emmy Awards

