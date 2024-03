Brittany Snow betrogen? Tyler Stanaland bezieht Stellung!

Stimmen die Behauptungen etwa gar nicht? Brittany Snow (38) und Tyler Stanalands Ehe hatte bloß knapp zwei Jahre gehalten, ehe sich ihre Wege wieder trennten. Der "Selling The OC"-Star gab in einer Episode der Show sogar selbst zu, seinen Co-Star Kayla Cardona geküsst zu haben. Doch rudert er nun zurück oder fanden die Zärtlichkeiten erst nach seinem Ehe-Aus statt? Tyler schreibt in seiner Story auf Instagram, dass er sich nichts hat zuschulden kommen lassen. "Ich möchte klarstellen, dass ich während meiner Ehe nicht untreu gewesen bin und die Vorwürfe könnten von der Wahrheit nicht entfernter sein", empört er sich.

Mehr möchte Tyler zu seinem Ehe-Aus offenbar nicht sagen. "Es wurde eine gegenseitige Vereinbarung getroffen, rechtlich und persönlich, dass nicht öffentlich über die Komplexität meiner Ehe gesprochen wird", stellt er klar. Dabei räumt der TV-Star aber auch ein, dass eine Ehe kompliziert sei, auch ohne das Einmischen der Öffentlichkeit und zahlreicher Spekulationen.

Erst vor wenigen Tagen sprach aber auch Brittany über die gescheiterte Beziehung und bezog sich offenbar auch auf die Vorwürfe der Untreue ihres Ex. "Ich wusste nicht, was vor sich ging. Ich denke, als jemand, der sich so sehr um seine Karriere kümmert, war ich einfach völlig schockiert, dass ich die Realität nicht im Griff hatte. Das war schockierend", bemerkte sie im Podcast "Call Her Daddy".

Getty Images Tyler Stanaland, TV-Bekanntheit

Getty Images Brittany Snow, Schauspielerin

