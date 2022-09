Insider sicher: Tyler Stanaland und Alex Hall sind kein Paar

Hegen Alex Hall und Tyler Stanaland etwa doch keine romantischen Gefühle füreinander? Vor wenigen Tagen waren Fotos aufgetaucht, auf denen sich die beiden "Selling the OC"-Stars verdächtig nahekamen. Medienberichten zufolge soll das Duo bei einem gemeinsamen Essen immer wieder Berührungen und Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Doch offenbar verstehen sich die zwei einfach sehr gut: Nun versicherte ein Insider nämlich, dass Alex und Tyler nur befreundet sind.

In einem Gespräch mit Entertainment Tonight erzählte ein Bekannter der beiden TV-Stars jetzt, dass sie sich nicht daten würden. "Obwohl Tyler und Alex Zeit miteinander verbringen und viel flirten, sind sie kein Paar", verriet die Quelle. Da sich der Hobby-Surfer aktuell noch von der Trennung von Brittany Snow (36) erholen müsse, ist er im Moment nicht auf sein Dating-Leben fokussiert. Deshalb sei die Unternehmerin nur eine gute Freundin für ihn. "Er ist verärgert über alles, was in seiner Ehe passiert ist. Er stützt sich auf Freunde wie Alex, die ihm in dieser schweren Zeit beistehen", stellte der Insider klar.

Die intimen Bilder der beiden TV-Stars waren nur wenige Stunden aufgetaucht, nachdem Brittany die Trennung von Tyler bekannt gegeben hatte. Auf ihrem Social-Media-Account hatte die Beauty erzählt, dass die Eheleute nach langen Überlegungen zu dem Schluss gekommen wären, sich zu trennen. "Diese Entscheidung wurde in Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander getroffen", hatte die Pitch Perfect-Darstellerin erklärt.

Instagram / tylerstanaland Tyler Stanaland, "Selling the OC"-Star

Getty Images Tyler Stanaland, Alex Hall, Adam DiVello, Brandi Marshall und Skyler Wakil im Juni 2022

Instagram / alexhall_o.c Alex Hall im August 2022

