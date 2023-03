Nach Trennung: Brittany Snow fühlt sich stärker als je zuvor

Sie ist durchaus stolz auf sich! Brittany Snow (37) und Tyler Stanaland trennten sich im September 2022 nach insgesamt zwei Jahren Ehe. Wie beide bekanntgaben, seien sie im Guten auseinandergegangen und es fließe kein böses Blut zwischen ihnen. Die Pitch Perfect-Darstellerin feiert nun ihren 37. Geburtstag und meldet sich zu diesem Anlass auf Social Media zurück. Brittany fühlt sich nach der Trennung von Tyler tatsächlich stärker als je zuvor!

Via Instagram erklärt die Beauty: "Je älter ich werde, desto stärker werde ich auch. Ich schätze all die Tage, die ich erleben darf, so sehr." Zudem bedankt sich die Film-Darstellerin für die vielen Geburtstagsglückwünsche, die ihr ausgerichtet wurden. Brittany lässt es sich auch nicht nehmen, ihre ironische Ader in den Post hineinfließen zu lassen und schreibt: "Wie auch immer, mein Rücken wird immer schwacher und tut mir mittlerweile sehr weh."

Obwohl die Schauspielerin und ihr Ex schon seit einigen Monaten getrennte Wege gehen, reichte Brittany die Scheidung erst im Januar dieses Jahres ein. Als Grund für das Ehe-Aus wurde vonseiten des ehemaligen Paares angegeben, dass unüberbrückbare Differenzen bestanden hätten.

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland auf dem roten Teppich

Getty Images Brittany Snow im Jahr 2022

