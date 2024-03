So denkt Brittany Snow über Seitensprünge ihres Ex-Mannes

Brittany Snow (38) erinnert sich an den Moment, in dem sie von der Untreue ihres einstigen Partners erfuhr. Im Jahr 2020 hatten sich die Schauspielerin und Tyler Stanaland das Jawort gegeben – zwei Jahre später ließen sie sich scheiden. Der Pitch Perfect-Darstellerin sei damals nicht bewusst gewesen, dass der Immobilienmakler sie betrogen hatte. "Ich wusste nicht, was vor sich ging. Ich denke, als jemand, der sich so sehr um seine Karriere kümmert, war ich einfach völlig schockiert, dass ich die Realität nicht im Griff hatte. Das war schockierend", erklärte sie im "Call Her Daddy"-Podcast.

In einer Episode der Show "Selling the OC" gab Tyler zu, dass er während der ersten Staffel seinen Co-Star Kayla Cardona hinter der Kamera geküsst hatte. Brittany gestand im Podcast, dass sie Warnsignale übersehen habe. "Ich hatte so ein Gefühl und ich denke, weil ich verliebt war, traute ich ihnen nicht [...]", erklärte die 38-Jährige im Gespräch. Brittany habe den Schmerz verarbeiten wollen und die "Wut loslassen, denn sie nützt mir nichts". Trotz ihrer gescheiterten Ehe bereue sie nicht die gemeinsame Zeit mit Tyler: "Es war Liebe da. [...] Ich glaube, viele Menschen gehen Beziehungen ein, in denen sie von jemandem verletzt werden, aber ich bereue es nicht. Ich bereue nichts von dem, was passiert ist, denn die Zeit, die wir hatten, war wunderschön."

Im Juli 2023 hatte sich das Ex-Paar inmitten seiner Scheidung einigen können. Laut Radar Online steht in den Gerichtsdokumenten, dass es sich um eine "einvernehmliche Scheidung" handele. Brittany und Tyler haben zusätzlich eine schriftliche Vereinbarung über "Eigentum und Ehe- oder Lebenspartnerschaftsrechte, einschließlich des Unterhalts, getroffen".

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland im September 2021

Getty Images Brittany Snow bei den Oscars 2024

