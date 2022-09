Nach Trennung: Brittany Snow und Tyler auf Date gesichtet

Besteht bei Brittany Snow (36) und Tyler Stanaland doch die Chance auf ein Liebes-Comeback? Vor einer Woche bestätigte die Schauspielerin, dass sie und ihr Partner Tyler als Liebespaar getrennte Wege gehen. Erst im Jahr 2020 heiratete die Pitch Perfect-Darstellerin den Immobilienmakler. Als Grund für die Trennung gab Brittany an, dass ihr eigenes Glück wieder an erster Stelle stehen müsse. Doch jetzt wurden Brittany und Tyler wieder ganz vertraut miteinander gesichtet!

Wie TMZ berichtet, wurde das Ex-Paar am Dienstagabend in Los Angeles beim Abendessen gesehen. Auf Paparazzi-Fotos ist zu erkennen, dass sogar ihr gemeinsamer Hund mit von der Partie war. Die Fotografen knipsten die beiden im Restaurant, wie sie sich ganz angeregt miteinander unterhielten. Angeblich sei Tyler nach dem Essen sogar mit zu Brittany nach Hause gefahren, um bei ihr zu übernachten.

In ihrem Instagram-Post, in dem Brittany von ihrer Trennung sprach, betonte sie jedoch, dass kein böses Blut zwischen ihr und Tyler nach dem Liebes-Aus fließen werde. "Nach langer Überlegung haben Tyler und ich die schwierige Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Diese Entscheidung wurde in Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander getroffen", erklärte die 36-Jährige.

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Schauspielerin Brittany Snow

Instagram/brittanysnow Tyler Stanaland und Brittany Snow, Juni 2019

