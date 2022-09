Bestätigt: Brittany Snow und ihr Mann haben sich getrennt!

Brittany Snows (36) Ehe ist tatsächlich gescheitert. Gestern wurde Gerüchte laut, dass die Schauspielerin und ihr Mann Tyler Stanaland sich getrennt haben sollen. Erst 2020 hatten sie im Kreise ihrer Familie und Freunde eine romantische Traumhochzeit gefeiert. Doch in der Ehe soll es schon länger gekriselt haben, vor allem, seit Tyler als Immobilienmakler in der Serie "Selling the OC" auftritt. Jetzt bestätigte Brittany, dass sie wirklich wieder Single ist!

"Nach langer Überlegung haben Tyler und ich die schwierige Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Diese Entscheidung wurde in Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander getroffen", erklärte sie unter einem Bild der beiden in der Bahn auf Instagram. Die Eheleute hätten sich eingestehen müssen, dass sie beide Zeit für sich selbst brächten und ihr eigenes Glück wieder an erste Stelle stellen müssen, um "ein möglichst erfülltes und authentisches Leben" zu führen. In dieser schwierigen Zeit bat Brittany um Privatsphäre und bedankte sich für die Unterstützung.

Trotz der Trennung würden die Pitch Perfect-Darstellerin und Tyler aber versuchen, weiterhin befreundet zu sein – auch, weil sie sich um ein gemeinsames Baby kümmern müssen! "Wir haben diese Reise als beste Freunde begonnen, und unsere Beziehung wird weiterhin Priorität haben, nicht nur für uns, sondern auch für unseren Hund Charlie", stellte Brittany klar.

Anzeige

Instagram / brittanysnow Brittanny Snow mit ihrem Ex Tyler

Anzeige

Instagram/brittanysnow Brittany Snow und Tyler Stanaland, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland in Nantucket, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de