Antrag in Paris: "Spider-Man"-Star Laura Harrier ist verlobt

Laura Harrier teilt tolle News mit ihren Fans! Die Schauspielerin begeisterte als Liz Allan im Film "Spider-Man: Homecoming" das Publikum auf der ganzen Welt. Ihre Follower hält die Beauty auf den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden: Neben Blicken hinter die Kulissen ihres Berufs gibt es auch immer wieder Pics aus ihrem Privatleben. Über ihre Beziehung zum Unternehmensberater Sam Jarou gibt sie allerdings wenig preis: Jetzt verkündete Laura aber die Verlobung mit ihrem Liebsten!

Wie Laura im Interview mit dem Magazin Cosmopolitan ausplauderte, habe Sam in der Stadt der Liebe um ihre Hand angehalten: "Es war alles ganz schlicht und süß in Paris. Ich wollte nie so einen aufgeblasenen Show-Antrag, das entspricht einfach nicht meiner Art." Dass ihr Liebster wirklich gerade vor ihr auf die Knie geht, habe sie erst gar nicht realisiert: "Es ist ein seltsames Gefühl, man spürt so eine friedvolle Ruhe."

Der Antrag habe sie sogar ein wenig verändert, gab Laura zu: "Ich glaube inzwischen, dass man innerlich dazu bereit sein muss, um jemanden zu finden, der wirklich zu einem passt. Das habe ich zuvor immer für ein Klischee gehalten." Mittlerweile fühle sie sich aber als Person bestärkt, sagte sie abschließend.

MCvitanovic / SplashNews.com Laura Harrier und Sam Jarou im Sommer 2022

Getty Images Laura Harrier im März 2022

Getty Images Laura Harrier bei der Met Gala 2022

