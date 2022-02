Dieser Monat startet mit zwei echten Klassikern! Streamingfans warten zwar stets sehnsüchtig auf die neuesten Staffeln ihrer Lieblingsserien und ganz neue Kracher-Shows. Doch zwischendurch darf es auch mal ein wenig Nostalgie sein: Denn für nicht wenige Spiderman-Zuschauer ist der einzig wahre Peter Parker immer noch Tobey Maguire (46) – und der ist im Februar bei Prime Video zu sehen! Und auch diese Filme und Serien hat der Streamingdienst ab 1.2. neu im Programm.

Die Neuzugänge gab Prime Video jetzt auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt. Gleich zum Monatsbeginn sind die ersten beiden "Spiderman"-Filme aus den Jahren 2002 und 2004 verfügbar. Doch auch neuere Streifen wie "Reacher" (2022), "Time Is Up" (2021) und "I Want You Back" (2022) sind dort zu sehen. Mit "American Pie: Das Klassentreffen" (2012) ist darüber hinaus ein echter Comedy-Klassiker am Start. Auch Sportfans kommen nicht zu kurz: Zwei Partien des Champions-League-Achtelfinals stehen ebenfalls auf dem Programm.

Und auch für Serienfans ist einiges geboten: So zeigt der Streaminganbieter etwa die sechste Staffel von "Schitt's Creek". Auch die erste Staffel von "With Love", Staffel vier von "The Marvelous Mrs. Maisel" und die elfte Staffel von Shameless erwarten das Publikum.

ActionPress Tobey Maguire als Spider-Man

Getty Images "The Marvelous Mrs. Maisel"-Cast in Los Angeles

Getty Images Der "Shameless"-Cast, 2018

