Hat Dominik Hentschel noch Kontakt zu Bachelorette-Sharon?

Wie ging es nach seinem Exit bei Dominik Hentschel und Sharon Battiste (30) weiter? Der Einzelhandelskaufmann wollte in der diesjährigen Bachelorette-Staffel die große Liebe finden. Aber die Rosenverteilerin kam mit seinem Humor überhaupt nicht klar und schickte den Hottie nach Hause. Mittlerweile sind die Dreharbeiten zu Ende und die Schauspielerin ist mit dem Kandidaten Jan Hoffmann zusammen. Doch haben Dominik und Sharon noch Kontakt? Das verriet er jetzt Promiflash.

Promiflash traf den Tattoofan auf dem zweijährigen Geburtstag von nelipies the brand in Hamburg. Im Interview sprach er dabei ganz offen über sein derzeitiges Verhältnis zu der Köln 50667-Bekanntheit. "Es wundert wohl keinen, dass ich keinen Kontakt zu ihr habe", gab Dominik preis. Er glaube, dass Sharon viel beschäftigt sei. Außerdem habe es zwischen den beiden sowieso nicht wirklich gefunkt: "Wir waren vom Humor auch nicht so auf einer Wellenlänge."

Über sein Show-Aus scheint der Reality-TV-Star im Nachhinein überhaupt nicht traurig zu sein – im Gegenteil. Für Dominik sei es "der perfekte Zeitpunkt" gewesen, um die Heimreise anzutreten. "Besser hätte es gar nicht laufen können", erklärte er seine Haltung und fügte hinzu: "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist."

