"Die Bachelorette": Bereut Dominik Hentschel seine Sprüche?

Waren die Witze von Dominik schuld? In der Show Die Bachelorette kämpfte der Hottie als Nachzügler der Staffel um das Herz von Sharon Battiste (30). Doch nachdem sie einen Spruch des Kandidaten in den falschen Hals bekommen hatte, kriselte es zwischen den beiden – am Ende musste Dominik die Show verlassen. Lag es daran, dass er und Sharon nicht den gleichen Humor haben? Im Promiflash-Interview sorgte Dominik für Aufklärung!

Obwohl in der sechsten Folge Schluss war für Dominik, glaubt er nicht, dass sein Humor der ausschlaggebende Punkt gewesen sei: "Wir sind nie richtig in Fahrt gekommen [...]. Aus meiner Sicht war es einfach die Zeit, die wir miteinander hatten beziehungsweise die Zeit, die wir eben nicht miteinander hatten", erklärte er im Promiflash-Interview. Dennoch räumte er ein, dass seine Witze wohl auch zu Sharons Entscheidung beigetragen haben: "Das, gepaart mit Humor, [...] den sie noch nicht so richtig einschätzen konnte [...], hat es einfach schwer gemacht, mir noch mal eine Rose zu geben", gestand Dominik.

Dennoch ist er sich sicher, dass es zwischen ihm und Sharon "unter normalen Umständen" geklappt hätte: "Man fixiert sich in so einer Kennenlernphase nur auf eine Person. Man unterhält sich viel [...] und lernt sich viel intensiver kennen", blickte Dominik auf die Zeit zurück. "Den passenden Deckel" hat er heute noch nicht gefunden, wie er Promiflash verriet.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL Sharon Battiste und Dominik Hentschel

Instagram / dullitv Dominik Hentschel, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL Dominik Hentschel und Tom Bober, Bachelorette-Kandidaten 2022

