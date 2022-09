Überraschung! Ed Sheeran sang beim Frankfurter Oktoberfest

Damit hatte wohl keiner gerechnet! Ed Sheeran (31) ist dafür bekannt, seine Fans gerne zu überraschen. So machte er sich schon einmal einen Spaß daraus, im McDrive eine Bestellung singend aufzugeben. Ein anderes Mal performte der Musiker sogar bei einer Hochzeit und rührte die Braut zu Tränen. Nun hatte der Brite eine neue Idee: Er trat ungeplant auf dem Frankfurter Oktoberfest auf!

Der "Shape of You"-Interpret gab an diesem Wochenende eine Reihe von Konzerten in Frankfurt am Main. Doch nach seinem Auftritt war der 31-Jährige wohl noch in Feierlaune: Er entschied sich kurzerhand dazu, das dortige Oktoberfest zu besuchen, wie Bild berichtete. Aber einfach nur zuzuschauen und den Abend zu genießen, kam für den Familienvater nicht infrage: In traditioneller Lederhose und Karo-Hemd tanzte Ed an und performte sogar den Backstreet Boys-Song "Everybody" auf der Bühne!

Nicht nur das Publikum reagierte total überrascht auf den Weltstar. "Sie standen plötzlich vor uns in Lederhose mit Kamera-Team", erzählte der Festzeltbetreiber gegenüber Bild. Gegen 23.30 Uhr soll der Brite mit seinen Leuten dort aufgekreuzt sein. Auch die Inhaberin eines Mandelstands kam nicht aus dem Staunen heraus: "Ich kann das gar nicht glauben. Der war doch gerade noch im Stadion. Bin völlig platt."

Ed Sheeran auf dem Frankfurter Oktoberfest 2022

Ed Sheeran bei den BRIT Awards 2022

Ed Sheeran im Februar 2022

