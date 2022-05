Ed Sheeran (31) sorgte am Donnerstag für eine große Überraschung! 2020 wurde der Sänger zum ersten Mal Vater. Die Schwangerschaft seiner Frau Cherry Seaborn (30) hielt der "Perfect"-Interpret damals bis zuletzt geheim. Nun sorgte der 31-Jährige erneut für Verblüffung. Im Netz gab er bekannt, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist. "Ich will euch wissen lassen, dass wir ein weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen haben. Wir sind beide so verliebt in sie und überglücklich darüber, nun eine vierköpfige Familie zu sein", verriet Ed auf Instagram. Den Namen seiner kleinen Tochter behielt der Musiker bisher jedoch für sich.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de