Weites Kleid: Angelique Kerber versteckt ihren Babybauch

Nanu, wo ist Angelique Kerbers (34) Babybauch? Ende August machte die Tennisspielerin öffentlich, dass sie schwanger ist: Gemeinsam mit ihrem Partner Franco Bianco erwartet sie ihren ersten Nachwuchs. Mit weiteren Details zur Schwangerschaft hielt sich Angelique bisher zurück. Doch nun zeigte sie sich zum ersten Mal seit der Bekanntgabe dieser erfreulichen News in der Öffentlichkeit – von einem Babybauch war aber noch nicht viel zu erkennen.

Am Samstag war Angelique zu Gast beim Leipziger Opernball. Sie erschien in einer gerade geschnittenen, bodenlangen roten Robe mit XXL-Rüschen an den Schultern. Einen Babybauch sah man unter dem weiten Kleid der Profisportlerin allerdings nicht. Lediglich auf einem Foto, auf dem sie leicht von der Seite abgelichtet wurde, lässt sich eine kleine Wölbung an ihrem Bauch erahnen. Wie weit Angelique in der Schwangerschaft ist, gab sie bisher nicht preis.

Aufgrund ihrer Schwangerschaft hatte die 34-Jährige im August nicht an den US Open teilnehmen können. Via Instagram verkündete sie, sich aus diesem schönen Grund auch in den kommenden Monaten eine Auszeit zu nehmen: "Eine professionelle Tennisathletin zu sein, bedeutet mir alles, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich einschlage. Um ehrlich zu sein, bin ich nervös und aufgeregt zugleich."

Getty Images Angelique Kerber im September 2022 in Leipzig

Getty Images Angelique Kerber im Mai 2022 in Paris

Getty Images Angelique Kerber im September 2022 in Leipzig

