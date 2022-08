Bestätigt: Tennis-Star Angelique Kerber wird erstmals Mutter

Angelique Kerber (34) ist in freudiger Erwartung! Ursprünglich sollte die erfolgreiche Tennisspielerin an dem Grand-Slam-Turnier in New York teilnehmen. Im Vorfeld wurde bereits vermutet, dass die Sportlerin bei den diesjährigen US Open nicht antreten könne. Berichten zufolge sollen die einstige Weltrangenlisten-Erste und ihr Partner Franco Bianco nämlich im Frühjahr ihren ersten Nachwuchs erwarten. Jetzt ist es offiziell: Angelique Kerber wird Mutter!

Via Instagram teilte die 34-Jährige jetzt ein Statement und bestätigte somit ihre Schwangerschaft: "Ich wollte wirklich bei den US Open spielen, aber schließlich habe ich beschlossen, dass zwei gegen einen einfach kein fairer Wettbewerb ist." Die Blondine kündigte an, sich in nächster Zeit eine Auszeit vom Reisen zu nehmen und fügte hinzu: "Ich werde euch alle vermissen." Trotz ihrer großen Leidenschaft zum Sport komme nun ein neuer Lebensabschnitt auf sie hinzu. "Um ehrlich zu sein, bin ich nervös und aufgeregt zugleich. Danke für eure anhaltende Unterstützung – sie bedeutet mir alles", wandte sie sich an ihre Fans.

Ihre Community ist ganz aus dem Häuschen und wünscht der werdenden Mama nur das Beste. Auch der deutsche Tennisbund gratulierte der Spitzensportlerin: "Glückwunsch und alles Gute!" Ihre Kollegin Urszula Radwanska freute sich ebenfalls für Angelique und kommentierte fleißig: "Team Angie wird größer. Gratuliere!"

Anzeige

Getty Images Angelique Kerber bei der Bambi-Verleihung 2017

Anzeige

Getty Images Angelique Kerber im Juni 2022 in Wimbledon

Anzeige

Getty Images Angelique Kerber im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de