Sexy! Schwangere Chrissy Teigen zeigt stolz ihren Babybauch

Chrissy Teigen (36) gibt ein heißes Babybauch-Update! Nachdem sie gezwungen war, ihr Baby in der vergangenen Schwangerschaft abzutreiben, war die Beauty nun bereit für ein weiteres Kind mit ihrem Mann John Legend (43) – es ist das dritte für das Ehepaar. Inzwischen kann das Model sich auch über einen hübschen, großen Babybauch freuen. Und offenbar fühlt Chrissy sich auch ganz schön sexy mit ihrer Kugel...

Via Instagram veröffentlichte die 36-Jährige jetzt ein Spiegel-Selfie, das es in sich hat! Chrissy posiert hier in Leggings und Sport-BH im Badezimmer und schaut mit einem lasziven Blick in ihr Handy. Ihr dramatisches Make-up unterstützt die verführerische Stimmung auf dem Foto. Das hotte Bild funktioniert auch bestens mit XXL-Babybauch – dafür ist die Mama-Bloggerin wohl der beste Beweis.

Auch den Fans gefällt's! "Du bist die schönste Mama der Welt", schwärmt einer von vielen Followern in den Kommentaren. Dem können ihr Mann John Legend und ihre Freundin Paris Hilton (41) wohl nur zustimmen, die den Beitrag mit begeisterten Emojis übersäten. Was sagt ihr zu dem Schnappschuss? Stimmt ab!

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2022

Getty Images Chrissy Teigen bei den Emmy Awards in Los Angeles im September 2022

