Im Designer-Trainingsanzug: Hat Rapper Ufo361 geheiratet?

Ufo361 (34) hat wieder eine große Überraschung für seine Fans parat! Schon diese Meldung hatte die Community des Rappers im August ziemlich unerwartet getroffen: Der "Nice Girl"-Interpret wird zum ersten Mal Vater! Das teilte er mit einer süßen Ultraschallaufnahme seines noch ungeborenen Säuglings mit. Wer die Baby-Mama ist, verriet er bisher nicht. Doch vermutlich handelt es sich dabei auch um seine Braut: Hat Ufo361 heimlich geheiratet?

Das scheint der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Ufuk Bayraktar heißt, jetzt auf Instagram zu verkünden. Das Foto zeigt Ufo neben einer hübschen Frau im XXL-Brautkleid mit jeder Menge Tüll und Schleier. Der 34-Jährige hingegen blieb sich treu und trug bei der Hochzeit einen schwarz-weiß-roten Trainingsanzug der Designermarke Balenciaga. Spätestens nach der Bildunterschrift "Love my wife" (zu Deutsch: "Ich liebe meine Frau!") dürfte jedem klar sein, dass der Rapper hier verkündet, jetzt unter der Haube zu sein. In seiner Story sieht man auch, dass seine schwarze Limousine mit einem Hochzeitsgesteck dekoriert wurde. So fuhren sie dann gemeinsam durch den Berliner Stadtteil Kreuzberg. Wer die Glückliche ist, ist nach wie vor unklar.

Manche Fans vermuten hinter dem Beitrag aber bloß eine Promo-Aktion. Immerhin klingt "Love my wife" verdächtig nach seinem kommenden Album mit dem Titel "Love my life". Außerdem denken einige User, dass es sich bei der Braut nur um eine Puppe handelt. Andere hingegen gratulieren dem Künstler in der Kommentarspalte zur Hochzeit.

Anzeige

Instagram / ufo361 Hochzeitswagen von Ufo361

Anzeige

Keuenhof, Rainer / ActionPress Ufo361 beim Lollapalooza in Berlin 2019

Anzeige

Instagram / ufo361 Ufo361 bei seiner Babyparty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de