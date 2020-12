Loredana verrät ihren Fans, was diese auf ihrem neuen Album erwartet! Die Rapperin hatte vor zwei Jahren ihren großen Durchbruch mit ihrem Track "Sonnenbrille" und ist seitdem nicht mehr aus den deutschen Charts wegzudenken. In diesem Jahr war das Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Kein Wort" mit Kollegin Juju (28) sogar dreimal in den Top Ten vertreten und wurde somit zum Video des Jahres! Im Dezember soll nun ein neues Album der Deutschrapperin erscheinen – und darüber erzählte sie jetzt ein wenig mehr!

“Ich glaube, es ist ein bisschen ein negativeres Album geworden. Dieses Jahr war halt leider mit mehr Negativität verbunden. Aber ich bin megazufrieden", sagte Loredana auf einer Pressekonferenz von YouTube. Das Album sei ehrlicher als das letzte und dadurch leider auch düsterer. Diese Ehrlichkeit sei der 25-Jährigen aber wichtig gewesen! Das Album, das am 11. Dezember erscheinen soll, trägt den Namen Medusa – wie die bekannte Figur aus der griechischen Mythologie, deren Anblick jeden zu Stein erstarren lässt. "Ich lege nicht wirklich viel Wert auf das Aussehen. Ich mag einfach Medusa, auch wenn sie vielleicht gar nicht mal so nett war", erklärte Loredana die Namensauswahl.

Die Rapperin hat darüber hinaus auch einige überraschende Features in petto! Nachdem sie bereits unter anderem mit Capital Bra (26) zusammengearbeitet hatte, erhielt sie auch für das neue Album wieder Unterstützung von Kollegen. So hat beispielsweise Bausa (31) an der Platte mitgeschrieben, und Rapper Ufo361 (32) wird sogar in einem gemeinsamen Song zu hören sein.

